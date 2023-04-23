"Була фантастична гра. Якщо говорити про сам поєдинок, то це матч втрачених можливостей. Обидві команди втратили очки, зігравши на користь конкурентів. Було багато моментів, мені було цікаво коментувати. Динамо після пропущеного гола не знітилося. Було багато боротьби, багато стиків, нервовий матч. Такі матчі, як я люблю.

Динамо – Шахтар: екс-арбітр ФІФА прокоментував скандальний епізод з непризначеним пенальті

Був скандальний момент. Вважаю, що треба було призначити пенальті. Арбітр навіть не подивився повтор. Досвідчений Ярослав Ракицький свідомо, як на мене, зіграв рукою. Арбітр пенальті не поставив.

Я задоволений тим, як пройшов вчорашній поєдинок. Побачив багато яскравих моментів від молодих футболістів. Головне, що є перспектива в українського футболу. Це найголовніше. І я задоволений, що буде палкий кінець чемпіонату.

Мірча Луческу заявив, що бере лікарняний. Вже 25 числа у нього буде операція, а потім – реабілітація. Якщо все буде гаразд, то він влітку готуватиме команду до нового сезону.

Чи може Шовковський стати головним тренером Динамо, якщо проявить себе у період відсутності Луческу? Я вважаю, що може. Такі випадки неодноразово були, якщо у тебе повірить команда. У Шовковського страшенний авторитет. Ще будучи футболістом, він неодноразово роздавав футболістам настанови. Головне, шо його слухають. Його люблять уболівальники. Цей той старт, на якому можна будувати. Далі все залежить від нього", – заявив Циганик в ефірі Сніданок з 1+1.

Після нічиєї в Києві Шахтар зберіг перше місце в УПЛ. Динамо посідає 4 місце.

Динамо – Шахтар: Київ рятує неочевидний герой, суддівство цікавіше за гру, дикі привози, заміна Мудрику і Циганкову