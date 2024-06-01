Защитник Милана Тео Эрнандес может сменить клубную прописку и вернуться в Реал.

Действующее соглашение француза с "россонери" истекает летом 2026 года. За Тео Эрнандесом длительное время следила Бавария, которая видела в нем замену Альфонсо Дэвису.

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Как сообщает Николо Скира, Реал может помешать планам мюнхенцев. Руководство "сливочных" заинтересовалось в трансфере Эрнандеса. Милан оценивает защитника в 100 миллионов евро и дешевле отпускать его из команды не намерен.

Напомним, что в Милан француз переехал из Реала, за который выступал ранее. В составе "россонери" Эрнандес провел 213 матчей во всех турнирах, забив 29 голов и оформив 39 ассистов. С Миланом Тео добывал титул чемпиона Италии в сезоне 2021/22.

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