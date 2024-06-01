Пихаленок, Герреро, Шепелев – Буткевич поставил точку относительно игроков и тренеров, которых приписывали Полесью
Владелец Полесья Генналий Буткевич пролил свет на трансферные планы житомирского клуба.
– Что вы скажете о трансферах, которые приписывались Полесью в это межсезонье? Вы действительно продолжаете бороться за таких игроков, как Пихаленок, Шепелев, Андриевский, Диалло?
– Нет. Абсолютно нет по всем, вами перечисленным.
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– А форвардом Зари Герреро интересуетесь?
– Также нет. У нас есть Луифер, который не хуже Герреро – даже лучше.
– Вы уже провели три топ-трансфера (Гуцуляк, Бабенко и Бескоровайный, – прим.). Стоит ли ожидать новых громких приобретений?
– Сейчас – нет. Возможно зимой.
– Выбирая нового главного тренера, вели ли переговоры с такими специалистами, как ван Леувен, Григорчук?
– Нет, не вели.
– А с Хацкевичем?
– С ним – также нет. Сейчас об этом не стоит говорить, ведь решение принято. У нас уже есть главный тренер, – сказал Буткевич в комментарии Українському футболу.
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