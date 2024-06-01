– Что вы скажете о трансферах, которые приписывались Полесью в это межсезонье? Вы действительно продолжаете бороться за таких игроков, как Пихаленок, Шепелев, Андриевский, Диалло?

– Нет. Абсолютно нет по всем, вами перечисленным.

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– А форвардом Зари Герреро интересуетесь?

– Также нет. У нас есть Луифер, который не хуже Герреро – даже лучше.

– Вы уже провели три топ-трансфера (Гуцуляк, Бабенко и Бескоровайный, – прим.). Стоит ли ожидать новых громких приобретений?

– Сейчас – нет. Возможно зимой.

– Выбирая нового главного тренера, вели ли переговоры с такими специалистами, как ван Леувен, Григорчук?

– Нет, не вели.

– А с Хацкевичем?

– С ним – также нет. Сейчас об этом не стоит говорить, ведь решение принято. У нас уже есть главный тренер, – сказал Буткевич в комментарии Українському футболу.

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