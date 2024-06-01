– Как объяснить историю с Алексеем Гаем, которого взяли в клуб, потом не взяли. Сейчас он работает, хотя официальной информации об этом не было.

– Гай сейчас занимается аналитикой в академии. Он футболист, который очень долго играл в Шахтере и который очень предан клубу. Сейчас он помогает с анализом в нашей академии. Для нас это очень важно.

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– Лично я считаю, что Гай признал свои ошибки. Он очень помогал людям в первые месяцы войны. Невозможно поставить крест на человеке. Вопрос в другом – Гай как аналитик действительно профессиональный и интересный для вашей структуры?

– Да. А смысл тогда его просить, если он не понимает и не хочет? Гай растет в серьезного аналитика, его интересует тренерская работа. Он будет развиваться там, где мы договоримся, – резюмировал Срна в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Гай находился на контракте у Шахтера с 2000 по 2013 год. Вместе с донецким клубом он 6 раз выигрывал чемпионат Украины, имеет в своем активе 7 титулов Кубка Украины, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Впрочем, Гай не меньше "прославился" выступлениями за российскую Кубань, а также известным интервью 2018 года, где заявил, что не видит в России агрессора.

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