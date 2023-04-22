Главный тренер Динамо Мирча Луческу временно не будет исполнять свои обязанности в киевском клубе. Об этом он заявил после матча с Шахтером (1:1).

"С этого момента Шовковский – исполняющий обязанности главного тренера Динамо. Я иду на больничный, мне нужна операция на ноге.

Обмен шедеврами в видеообзоре матча Динамо – Шахтер – 1:1

Я мог бы поехать на операцию в другую страну, но хочу остаться в Киеве, чтобы быть рядом с командой", – сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Ранее Мирча заявлял, что ему диагностировали коксартроз – один из видов артроза, способствующий прогрессирующему развитию дегенеративно-дистрофических изменений и постепенному разрушению тазобедренного сустава.

Напомним, Динамо осталось четвертым, отставая от Шахтера, лидирующего в УПЛ, на 12 зачетных баллов.

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