"Канониры" могут быть открыты к продаже 27-летнего украинца уже в ближайшее межсезонье, сообщает Football London.

Бавария рассматривает потенциальный трансфер Зинченко

Под занавес кампании Зинченко глухо засел в запас Микеля Артеты, а ситуация с контрактом лишь добавляет тревоги. У Александра по действующему соглашению осталось 2 года. Обычно в такой период Арсенал начинает договариваться о продлении, если хочет сохранить игрока надолго. Впрочем, пока нет никаких слухов о переговорах с Зинченко.

Лондонцы могут продать защитника, если получат предложение в более чем 20 млн фунтов. Эти деньги Арсенал планирует инвестировать в Йоррела Хато. 18-летний защитник Аякса стал настоящим открытием прошлого сезона. Он способен закрыть центр и левый фланг обороны, что добавит Артете вариативности и сделает почти безболезненной потерю Зинченко.

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