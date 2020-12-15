"Думаю, для Динамо и Шахтера это хороший жребий. Брюгге – один из лучших клубов Бельгии. Команда выиграла обе встречи с Зенитом в Лиге чемпионов в своей группе, поэтому соперник непростой.

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Динамо ждут две серьезные игры, поскольку киевлянам будет противостоять хорошо организованная команда. С другой стороны, Динамо выпал не Манчестер Юнайтед, не Аякс и не Милан. Шахтеру же немного повезло.

Важно, как "бело-синие" подготовятся, как будет проведена селекция. В СМИ пишут, что президент клуба уже разговаривал с главным тренером и должно быть усиление состава. Считаю, команда достаточно хорошо укомплектована, возможно, будут какие-то точечные усиления", – сказал Буряк в комментарии изданию Dynamo.kiev.ua.

Напомним, поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч Динамо проведет дома.

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