Киевлянам придется побороть собственные кошмары. Именно неуступчивый Брюгге остановил Динамо Хацкевича в квалификации Лиги чемпионов 2019/20. "Бело-синие" минимально уступили в гостях (0:1), а затем устроили с бельгийцами триллер на Олимпийском (3:3). Напомним, что тот провал стоил должности Александру Хацкевичу, которого немедленно отправили в отставку.

А вот Шахтер впервые встретится со скромным израильським Маккаби (Тель-Авив). В лагере украинского чемпиона излучают позитив: Сергей Палкин заявляет, что "горняки" должны выигрывать Лигу Европы, а тренер команды Луиш Каштру хотел бы, по меньшей мере, дойти до финала. Похоже, оба смотрели церемонию жеребьевки у одного телевизора.

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Наши эксперты также отмечают хороший жребий, мол, могло быть гораздо хуже. С этим мнением соглашается, в частности, комментатор MEGOGO Вадим Скичко.

Дуже непоганий жереб для українських команд! Могло бути набагато складніше. #UEL — Вадим Скічко (@VadymSkichko) December 14, 2020

Журналист и блогер "Футбол 24" Сергей Тищенко считает, что Шахтеру повезло меньше, чем Динамо.

Блогер Михаил Смоловой в своем стиле – об иконе Хацкевича и Джиме Керри.

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков вспоминает пенальти Караваева, которое стоило динамовцам поражение в Бельгии.

Динамо снова повезло с соперником, уверяет футбольный агент Вячеслав Заховайло. А вот Маккаби не будет легкой прогулкой для дончан: "У нас принято сетовать на проблемы, связанные со стартом второй части сезона в еврокубках. Однако я не хочу слушать эти плаксивые разговоры".

Наш скаут в Италии Алекс Великих рассказывает об условиях успешного выступления Динамо – будущее Луческу и зимнее усиление.

Ведущий спортивных новостей на телеканале "Киев" Руслан Свирин пишет о фарте Шахтера и трудностях февральского противостояния с Брюгге.

Комментатор телеканала Setanta Игорь Бойко – о тесте Луческу.

Завершаем Брутальной иллюстрацией жребия для украинских клубов.

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