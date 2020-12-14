"Брюгге – хорошая команда. Нам сложно играть с такими коллективами. Шансы у обоих клубов равны.

"Брюгге выглядит солиднее, чем Динамо": Мирон Маркевич оценил жеребьевку Лиги Европы и рискует с прогнозом

Возможно, бельгийцы продадут нескольких игроков, которыми интересуются в АПЛ, возможно, киевляне тоже усилятся, так как команда действительно нуждается в усилении, но сегодня Динамо не сильнее Брюгге. Это приличный соперник на уровне Лиги Европы, не хуже Динамо – а в чем-то даже лучше", – сказал Сабо в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, по итогам жеребьевки подопечные Мирчи Луческу померяются силами с Брюгге. Поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч Динамо проведет дома. Заметим, что именно Брюгге выбил киевлян в квалификации ЛЧ 2019/20, после чего Александр Хацкевич был отправлен в отставку.

Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы – не самые плохие соперники Динамо и Шахтера, топовые пары для клубов АПЛ