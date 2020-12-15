"Думаю, для Динамо і Шахтаря це хороший жереб. Брюгге – один з найкращих клубів Бельгії. Команда виграла обидві зустрічі з Зенітом у Лізі чемпіонів у своїй групі, тому суперник непростий.

Динамо – Брюгге: Сабо оцінив шанси киян на вихід в 1/8 Ліги Європи

Динамо чекають дві серйозні гри, оскільки киянам буде протистояти добре організована команда. З іншого боку, Динамо випав не Манчестер Юнайтед, не Аякс і не Мілан. Шахтарю ж трохи пощастило.

Важливо, як "біло-сині" підготуються, як буде проведена селекція. У ЗМІ пишуть, що президент клубу вже розмовляв з головним тренером і має бути підсилення складу. Вважаю, команда досить добре укомплектована, можливо, будуть якісь точкові посилення", – сказав Буряк у коментарі виданню Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 та 25 лютого. Перший матч Динамо проведе вдома.

"Не хочу слухати ці плаксиві розмови" або Чому доля Динамо в Лізі Європи залежить від рішення Луческу