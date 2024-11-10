В чемпионате Германии состоялись очередные матчи. "Футбол 24" знакомит с ситуацией, которая сложилась в турнирной таблице Бундеслиги.

В воскресенье, 10 ноября, в немецкой Бундеслиге состоялись три матча. Игровой день открыли Аугсбург і Хоффенхайм, которые завершили игру со счетом 0:0. Благодаря ничьей команда гостей смогла выйти из зоны переходных матчей.

Унион и Фрайбург расписали ничью в битве за Лигу чемпионов

Во втором матче Айнтрахт Франкфурт (20 очков) обыграл Штутгарт, благодаря чему сократил отрыв от РБ Лейпцига (21 очко), который на втором месте. Последний поединок дня завершился победой Вольфсбурга над Хайденхаймом (1:3).

На первом месте турнирной таблицы на данный момент Бавария (26 очков), а прошлогодний чемпион Байер занимает четвертое место (17 очков), в зоне Лиги Европы находится Фрайбург (17 очков), а Лиги Конференций – Унион (16 очков). А вот Боруссия Д идет вне зоны еврокубков.

В зоне вылета находятся Санкт-Паули, Хольштайн и Бохум.