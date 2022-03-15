Братья Игорь и Григорий Суркисы не остались на родине после вторжения российских войск.

Президент Динамо и народный депутат от пророссийской партии ОПЗЖ не находятся в Украине, они уехали из нее в начале войны, сообщает Украинская правда .

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Григорий был зарегистрирован в системе "Рада" 24 февраля во время заседания, когда голосовали за введение военного положения. А уже 3 и 15 марта он не присутствовал в парламенте во время внеочередных заседаний.

Накануне об отсутствии обоих братьев в Украине заявили и ультрас Динамо , осудившие действия клуба во время борьбы с российским оккупантом. Также заметим, что на второй день войны Игоря и Григория Суркисов видели в Дубно Ровенской области. Тогда Игорь Бурбас уверял , что они не планируют покидать страну.