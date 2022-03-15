"С первых дней войны наш клуб занялся решением гуманитарных вопросов – эвакуация женщин и детей, отправка воспитанников ДЮФШ имени Лобановского за границу, финансирование больниц в Киеве, которые помогают раненым, и детских домов на Западной Украине, которые нуждаются в помощи.

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Наш клуб оказывает постоянную финансовую помощь для приобретения медикаментов, проведения операций как пострадавшим гражданским лицам, так и военнослужащим. Мы продолжим это делать и будем финансировать гуманитарные программы поддержки украинцев. В данном случае меня вообще не интересует вопрос финансов, а только вопрос победы Украины и сохранение жизней наших соотечественников.

Что касается публичной позиции клуба, то ФК Динамо на своих страницах в социальных сетях регулярно освещает происходящее в Украине. Мы показываем многочисленным иностранным посетителям наших соцсетей масштабы разрушения, к которым привела вооруженная агрессия России. Наши медиаслужбы не молчат, Динамо TV размещает видеоролики, официальный сайт доносит информацию от органов власти, а в социальных сетях на английском языке информируем обо всех ужасах и преступлениях российской армии.

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Что касается моей личной позиции, то я предпочитаю меньше говорить, а больше делать. Но если нужно при этом еще говорить, то нет проблем: наш сосед, Российская Федерация, совершил беспричинную, жестокую и циничную военную агрессию против Украины. Идет самое жестокое уничтожение мирного населения, инфраструктуры и наших военных. Сейчас вся наша страна – это герои! Те, кто на передовой показывают пример мужества и стойкости, тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечении беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран.

Я верю в победу Украины, верю в то, что все скоро закончится в пользу нашей страны, наступит мир и покой. Инфраструктурные объекты можно восстановить, а вот человеческие жизни не вернуть. Поэтому мы помогали и будем помогать всем, чем можем, чтобы дети и раненые получили всю необходимую помощь", – цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

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