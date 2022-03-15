Президент Динамо та народний депутат від проросійської партії ОПЗЖ не перебувають в Україні, вони виїхали з неї на початку війни, повідомляє Українська правда.

Суркіс зробив першу публічну заяву щодо війни – президент Динамо розкрив своє ставлення до дій Росії

Григорій був зареєстрований у системі "Рада" 24 лютого під час засідання, коли голосували за введення воєнного стану. А вже 3 і 15 березня він не був присутнім у парламенті під час позачергових засідань.

Напередодні про відсутність обох братів в Україні заявили й ультрас Динамо, які засудили дії клубу під час боротьби з російським окупантом. Також зауважимо, що на другий день війни Ігоря та Григорія Суркісів бачили в Дубно на Рівненщині. Тоді Ігор Бурбас запевняв, що вони не планують покидати країну.

Росія напала на Україну: CAS відхилив скаргу росіян, Шевченко прийме біженців, Суркіс відповів фанатам Динамо (LIVE)