Брати Суркіси покинули Україну, – УП
Брати Ігор та Григорій Суркіси не залишились на батьківщині після вторгнення російських військ.
Президент Динамо та народний депутат від проросійської партії ОПЗЖ не перебувають в Україні, вони виїхали з неї на початку війни, повідомляє Українська правда.
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Григорій був зареєстрований у системі "Рада" 24 лютого під час засідання, коли голосували за введення воєнного стану. А вже 3 і 15 березня він не був присутнім у парламенті під час позачергових засідань.
Напередодні про відсутність обох братів в Україні заявили й ультрас Динамо, які засудили дії клубу під час боротьби з російським окупантом. Також зауважимо, що на другий день війни Ігоря та Григорія Суркісів бачили в Дубно на Рівненщині. Тоді Ігор Бурбас запевняв, що вони не планують покидати країну.
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