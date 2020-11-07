"Киммих полетит с нами, после чего пройдет обследование. Я еще не знаю диагноз и не хочу ничего предсказывать. Нужно подождать. Я не участвую в спекуляциях.

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Он является важным игроком для нас на этой позиции. Кроме своего менталитета, Киммих также имеет выдающееся качество. Это было трудно, но сегодня мы хорошо выступили против дортмундской Боруссии, которая сыграла качественно", – приводит слова Флика Goal.

Напомним, Бавария в результативном матче перестреляла Боруссию Д (3 2), однако потеряла Киммиха в первом тайме. Йозуа рискует не сыграть против Украины в Лиге наций, поединок состоится через неделю.

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