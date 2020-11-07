Флагманы немецкого футбола подошли к очной встрече с одинаковым количеством очков на вершине Бундеслиги (Лейпциг перед матчем успел обойти обоих). В трех предыдущих "классикерах" в рамках чемпионата Боруссия не забила ни одного гола, хотя в течение этого года дважды дала Баварии достойный бой.

Дортмунду сегодня было очень важно не проиграть, чтобы обрести уверенность в гонке с лучшей командой мира. Шансы хозяев улучшало то, что мюнхенцы приехали ослабленными: Павар и Дэвис травмированы, а Зюле и Зиркзее сдали ложноположительные тесты на коронавирус.

Бавария перестреляла Боруссию в ярком Суперкубке Германии – Киммих снова подписывает Дортмунду приговор

Команды со стартовым свистком окунулись в интенсивный футбол. Уже на первой минуте мог забивать Левандовски, а через несколько мгновений Холанд вырвался на чужие ворота, но отдал плохой пас. Бавария включала высокий прессинг, а Боруссия использовала главное оружие против рекордмайстера – дальние передачи за спину защитникам (лучше всех это делал Менье).

В середине первого тайма супершансы поочередно возникали у тех и у других ворот. Боатенг после розыгрыша углового накинул на голову Горетцке – на месте Бурки. Дортмунд поймал гостей на контратаке – Рейна и Холанд все делали правильно, но норвежец не попал в дальний угол. Бавария даже забила вследствие классной атаки из глубины с участием Боатенга, Комана и Гнабри, но VAR нашел у автора гола Левандовски микроскопический офсайд.

Мюнхенцы все же попытались развить успех, но удар Горетцки снова потянул голкипер, а другие выстрелы заблокировала оборона. Очень неприятный эпизод случился на 35-й минуте, когда Киммих не принял плохой пас и рисковал выпустить в контрвыпад Холанда. Лидер сборной Германии попытался остановить Эрлинга ценой фола, но сам серьезно травмировал колено. Уже через неделю Йозуа должен сыграть против сборной Украины – теперь есть большие вопросы.

Под занавес первого тайма Боруссия открыла счет. Санчо слева аккуратно покатил на Геррейро, португалец прострелил в центр штрафной площади на Ройса. Оборона гостей потеряла капитана "шмелей", а он расстрелял ворота.

Однако дортмундцы не удержали победный счет даже до перерыва. В компенсированное время Бавария заработала опасный штрафной и очень хитро его разыграла. Левандовски пробежал, Гнабри катнул на Мюллера, а Томас остановил мяч для удара Алабы. Хозяева были растеряны, потому Дэвиду не составило труда забить мяч в сетку.

А в дебюте второго тайма Бавария вышла вперед – Эрнандес классно подал в штрафную, а Хуммельс проиграл верховую борьбу Левандовски. Еще через пару минут в ворота Дортмунда мог влететь третий гол, но удар Комана взяла на себя штанга. В то же время на другом конце поля катастрофически не везло Холанду. Форвард Боруссии то и дело грамотно находил выгодные позиции, но бил откровенно плохо.

Дортмунд на время поник и позволил Коману еще раз прорвать свою оборону – Бурки подстраховал, прервав прострел. А в дальнейшем, придя в себя, Боруссия начала остро атаковать. Рейна с острого угла бил из-под защитника – Нойер на месте. Ройс обыгрался с Беллингемом и оказался перед воротами, но пробил в голкипера. Азар через минуту после появления на поле разрядил пушку – снова Нойер в порядке.

Боруссия сохраняла равенство на поле, однако за 10 минут до конца основного времени допустила грубую ошибку. Левандовски разогнал контратаку и отпасовал на Сане, а Лерой элегантно поразил дальний угол дортмундских ворот. Впрочем, интрига быстро возродилась – Холанд принял мяч после заброса Геррейро и обыграл Нойера.

Левый защитник Боруссии в целом провел классный матч. К двум ассистам Геррейро попытался добавить третий (прекрасно накинул с фланга на 11-метровую отметку), но Ройс ударом в касание зарядил по воробьям. Горячее завершения поединка. Дортмунд побежал на финальный штурм и пропустил от Левандовски, но Роберт залез в офсайд.

В итоге очередной эффектный Der Klassiker завершился в пользу Баварии. Команда Ханси Флика с 18 очками вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. Боруссия снова проиграла Мюнхена равную битву и ушла на международную паузу третьей.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?