"Кімміх полетить із нами, після чого пройде обстеження. Я ще не знаю діагноз і не хочу нічого передбачати. Треба почекати. Я не беру участі в спекуляціях.

Борусія Д – Баварія – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Він є важливим гравцем для нас на цій позиції. Окрім свого менталітету, Кімміх також має видатну якість. Це було важко, але сьогодні ми добре виступили проти дортмундської Борусії, яка зіграла якісно", – наводить слова Фліка Goal.

Нагадаємо, Баварія у результативному матчі перестріляла Борусію Д (3:2), проте втратила Кімміха у першому таймі. Йозуа ризикує не зіграти проти України у Лізі націй, поєдинок відбудеться за тиждень.

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