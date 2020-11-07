Борусія Д – Баварія: Флік прокоментував травму Кімміха
Головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік поділився думками щодо пошкодження Йозуа Кімміха у матчі 9-го туру Бундесліги проти Борусії Д.
"Кімміх полетить із нами, після чого пройде обстеження. Я ще не знаю діагноз і не хочу нічого передбачати. Треба почекати. Я не беру участі в спекуляціях.
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Він є важливим гравцем для нас на цій позиції. Окрім свого менталітету, Кімміх також має видатну якість. Це було важко, але сьогодні ми добре виступили проти дортмундської Борусії, яка зіграла якісно", – наводить слова Фліка Goal.
Нагадаємо, Баварія у результативному матчі перестріляла Борусію Д (3:2), проте втратила Кімміха у першому таймі. Йозуа ризикує не зіграти проти України у Лізі націй, поєдинок відбудеться за тиждень.
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