Защитник Баварии Йозуа Киммих не смог доиграть первый тайм центрального матча 7-го тура Бундеслиги против Боруссии Д.

Ближе к концу первого тайма Киммих пытался прервать опасную контратаку Боруссии и пошел в стык с Холандом, после которого остался на газоне.

Боруссия Д – Бавария: онлайн-трансляция матча Бундеслиги

Йозуа покинул поле в слезах только с помощью врачей. Немец травмировал правое колено, о сроках его восстановления станет известно позже. Отметим, что уже через неделю сборная Германии должна противостоять Украине в рамках Лиги наций.

К слову, Йозуа провел 10 матчей в текущем сезоне в составе Баварии, записав в свой актив 3 гола и 7 ассистов.

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