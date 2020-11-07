Дортмундская Боруссия принимала Баварию в матче 7-го тура Бундеслиги. Видео голов и обзор матча Боруссия Д – Бавария смотрите на "Футбол 24".

Боруссия Д и Бавария, как и ожидалось, выдали яркий голевой поединок, но победителями из принципиальной дуэли вышли мюнхенцы. Хотя первой забила Боруссия на 45 минуте усилиями Марко Ройса, Бавария отыгралась еще до перерыва благодаря хитро разыгранном штрафном.

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Вторую 45-минутку активно начали подопечные Флика и дважды отличились. На 83 минуте Холанд подарил надежду Боруссии хотя бы на ничью, забив гол, однако вырвать ее команде Фавра не удалось. 3:2 – победа делает Баварию единоличным лидером Бундеслиги, дортмундская Боруссия идет третьей.