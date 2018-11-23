Барселона может подписать хавбека Вильярреала Форналса

Полузащитник Вильярреала Пабло Форналс стал объектом интереса Барселоны, которая может подписать хавбека летом 2019 года.

Барселона размышляет над трансфером хавбека Вильярреала Пабло Форналса. 22-летний полузащитник может стать дополнительной опцией "блаугранас" как в центре поля, так и на флангах, сообщает Marca.

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Трансферная стоимость Форналса составляет около 25 млн евро, что делает потенциальный трансфер полузащитника в Барселону довольно реальным.

Интересно, что недавно хавбек отказался от предложений двух английских клубов, одним из которых был Вест Хэм Андрея Ярмоленко. Форналс мотивировал свое решение желанием завершить сезон в составе Вияльреала, а потому, скорее всего, трансфер может состояться только летом 2019 года.

В текущем сезоне Форналс провел 12 матчей в Ла Лиге, в которых отметился одним голом. Недавно хавбек провел свой второй поединок за сборную Испании.

Контракт Форналса с Вильярреалом действует до лета 2022 года.