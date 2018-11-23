Black Friday: потенційні трансфери усіх клубів Ла Ліги – Зінченко та Лунін у списках двох покупців

"Чорна п'ятниця" – день великих придбань за суттєвими знижками. Футбол також не залишається осторонь світової традиції. Можливо, саме сьогодні один з клубів іспанської еліти проверне цікаву угоду.

Барселона

Каталонський гранд спробує підписати центрального захисника. Пріоритетна ціль Барси – 19-річний мегаталант Аякса Маттейс Де Лігт. Амстердамці начебто вже дали зрозуміти "кулес", що їм не варто сподіватись на якісь суттєві знижки. Потенційний трансфер оцінюється у 60 млн євро.

Топ-5 найочікуваніших трансферів зими: Дембеле набрид Барселоні, Погба хоче до Роналду, сенсаційний камбек Ібри

Крім цього, Бартомеу продовжує марити придбанням Френкі Де Йонга, якого вже називають новим Хаві. Його перехід став би вишенькою на торті зимових покупок "блаугранас".

Севілья

Наставник "рохібланкос" Пабло Мачін попросив керівництво клубу підсилити одразу декілька позицій. Андалусійці суттєво просунулись у перемовинах щодо повернення з Лестера свого екс-капітана Вісенте Іборри. Цетрбек та форвард довершують список зимових пріоритетів Севільї.

Атлетіко

Президент "матрацників" Енріке Сересо просто не має грошей, щоб ходити по "магазинах". Обмеження рівня зарплат змушує мадридський клуб радше продавати, ніж купувати. Втім, Сімеоне зовсім не дорікає керівництву, адже аргентинського фахівця повністю влаштовує рівень 20-ти гравців першої команди.

Алавес

Фантастичний прогрес команди Абелардо дозволяє припустити, що взимку баски спробують здійснити декілька точкових підписань. "Лисиці" шукають, насамперед, гідну заміну Маріну та Брашанацу, які слабо справляються з обов'язками лівого захисника. Також Алавес переглядає цілий ряд гравців на позицію центрального хава.

Еспаньйол

Каталонці, демонструючи найкращі результати у 21 столітті, не потребують жодних підсилень. Керівництво "папуг" запевняє, що клуб не збирається виходити трансферний ринок. Рубі готовий допрацювати сезон з тими футболістами, які підняли команду на лідируючі позиції.

Реал Мадрид

Регулярні травми у першій частині сезону змушують Флорентіно Переса серйозно замислитись над придбанням нового центрального оборонця. Потенційним новачком "бланкос" може стати Маріо Ермосо з Еспаньйола, який ще зовсім недавно виступав за Кастілью.

Вальядолід

Клуб легендарного Роналдо перебуває у пошуках центрфорварда. Сам "Зубастик" активно моніторить бразильський ринок, а фанати команди благають про повернення Хайме Мати з Хетафе.

Леванте

"Жабенята" мають намір підписати взимку лівого вінгера Айнтрахта Талеба Тавату. Також наставник Левенте Пако Лопес хотів би отримати ще одного центрального захисника.

Жирона

Каталонський клуб, знекровлений травмами Мохіки та Адая, шукає лівого нападника. Форвард Хетафе Іван Алехо – пріоритет команди Сакрістана.

Реал Сосьєдад

Баски пильніше стежать за власною кантерою, ніж за трансферним ринком. 16-річний форвард Андер Барренетчеа – яскраве підтвердження нового вектору політики сан-себастьянців. Він вже залучається до тренувань з першою командою.

Хетафе

"Містяни" зовсім не зацікавлені у зимовому шопінгу. Навіть попри травму центрального хавбека Бергари Хетафе дуже інертно поводиться на ринку.

Бетіс

"Огірки" мають достатньо коштів для підсилення двох позицій – лівого захисника та центрального нападника. Цілком ймовірно, що Кіке Сетьєн знову попросить клуб повернутись до перемовини з Манчестер Сіті щодо трансферу Олександра Зінченка. Головним конкурентом українця за можливість виступати на Беніто Вільямарін може стати фулбек Торіно Алекс Беренгер.

Ейбар

Баски шукають заміну травмованому голкіперу Марко Дмітровічу. Підсилити воротарську позицію команди з Іпуруа може Йоель, який гріє лаву запасних Вальядоліда.

Сельта

Галісійці, маючи у своєму складі 24-х футболістів, прагнуть розвантажити зарплатну відомість. Відтак, головне завдання команди з Віго – продавати, а не купувати. Перші кандидати на вихід – Радоя та Мазан.

Валенсія

"Кажани" не мають особливих потреб підписувати нових виконавців. Лише потенційний відхід Джейсона Мурільйо може змусити клуб Пітера Ліма розпочати пошуки лівого захисника.

Вільяреал

Взимку валенсійський клуб може втрати одразу двох хавбеків – Форналса та Сансоне. Перший має декілька серйозних пропозицій від великих клубів, а Барса начебто перебуває на поул-позишин. Якщо 22-річний універсал покине команду, то "Жовта субмарина" втрутиться у боротьбу за Іборру.

Атлетік

"Леви" планують здійснити три великі камбеки. На Сан Мамес можуть повернутись Фернандо Льоренте (Тоттенхем), Андер Еррера (МЮ) та Ібай Гомес (Алавес).

Леганес

Команда Андрія Луніна налаштована підписати півзахисника та центрбека. Не виключено також, що Лега попрощається з декількома гравцями. Зокрема, Бутарке може покинути український голкіпер, який відчуває брак ігрової практики.

Райо Вальєкано

"Бджоли" будуть раді будь-якому підсиленню. Мічел просто благає керівництво підписати якісних гравців на кожну позицію. Раніше іспанські повідомляли, що Райо може запросити Андрія Луніна, оскільки Гарсія та Дімітревскі відверто провалюють сезон.

Уеска

Аутсайдер Прімери чудово розуміє, що зберегти прописку в еліті без суттєвого підсилення навряд чи вдасться. Пріоритетна ціль каталонців – лівий захисник.

За матеріалами видання Marca