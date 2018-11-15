Топ-5 самых ожидаемых трансферов зимы: Дембеле надоел Барселоне, Погба хочет к Роналду, сенсационный камбэк Ибры

С приближением зимнего трансферного окна "Футбол 24" рассказывает о потенциальных переходах звездных игроков, которые могут вызвать большой резонанс

Усман Дембеле

Французский вингер уже более месяца находится на страницах ведущих испанских изданий из-за своего скандальное поведение. Довольно прилично начав сезон (6 голов и 2 ассиста), Дембеле резко сдал и демонстрирует непрофессиональное отношение к своей работе.

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Чаша терпения Эрнесто Вальверде переполнилась после того, как Усман не явился на утреннюю тренировку из-за гастроэнтерита. Француз только через полтора часа сообщил клубу о своем плохом самочувствии. С педагогических целей тренер решил не заявлять Дембеле на матч против Бетиса, однако 21-летний игрок уже зимой может быть наказан гораздо серьезнее. Барса вроде бы рассматривает вариант с продажей Дембеле Ливерпулю за 100 млн евро.

Поль Погба

Партнер Дембеле по сборной Франции все еще надеется сменить клуб по ходу нынешнего сезона. Погба очень хотел покинуть Манчестер Юнайтед прошлым летом из-за конфликта с Жозе Моуринью. Агент звездного француза Мино Райола пытался организовать переезд своего клиента на Камп Ноу, однако "красные дьяволы" закрыли перед ним двери.

Через три месяца ситуация Погба на Туманном Альбионе кардинально не изменилась – он до сих пор не ладит с "Особым" и ищет пути для отхода. Главным претендентом на француза теперь выступает Ювентус. Поль вроде как рвется в некогда родной Турин к Криштиану Роналду. Цена вопроса – все те же 100 млн евро.

Ян Облак

Один из лучших голкиперов мира может стать лакомым куском для топовых клубов уже этой зимой. По информации испанской прессы, Облак никак не может договориться с боссами Атлетико относительно финансовой стороны нового контракта. Словенец, соглашение которого завершается летом 2021 года, отклонил уже два предложения "матрасников" и серьезно угрожает уйти из команды.

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Если Облак таки решится на смену клуба, то потенциальному покупателю придется выложить за него 100 млн евро. Именно такая сумма отступных прописана в действующем контракте вратаря. За ситуацией вокруг переговоров словенца с Атлетико пристально следят ПСЖ и Ювентус.

Алексис Санчес

Еще один недруг Жозе Моуринью очень жалеет, что в свое время выбрал не спортивный проект Манчестер Сити, а деньги "красных дьяволов". Несмотря на сумасшедшие доходы в 23 млн евро в год, Санчес чувствует себя несчастным в "Театре мечты". Наставник МЮ редко доверяет чилийцу место в стартовом составе, поэтому игрок настроен как можно скорее сменить обстановку.

Ранее Санчес отдавал приоритет варианту с ПСЖ, однако возобновление расследования о нарушении французами финансового фэйр-плей серьезно подкорректировало его планы. Сейчас футболист вроде бы ведет переговоры с крупнейшим врагом его бывшей команды, Барселоны, – мадридским Реалом.

Златан Ибрагимович

Еще есть порох в пороховницах. 37-летний швед после небольшой паузы вновь собирается покорять Европу. Выдав фантастический сезон в МЛС (22 гола в 27 матчах), нестареющий Ибрагимович заинтересовал Реал и Милан. Если потенциальный переезд Златана в Мадрид пока находится только на стадии слухов, то его возможно третье пришествие на Сан Сиро выглядит вполне реально. По иформации авторитетного издания Gazzetta dello Sport, "россонери" и Ибрагимович начали конкретные переговоры. Сейчас стороны не могут согласовать только сроки контракта.

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