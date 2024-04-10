Омония победила Арис в первом полуфинальном поединке Кубка Кипра, а Роман Безус отметился забитым мячом. Смотрите видео гола в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Кипра 2023/24, полуфинал, 1-й матч

Арис Лимассол – Омония – 0:2

Голы: Безус, 29, Семедо, 50

Удаления: Кажу, 42 (Арис)

Нереализованный пенальти: Какулис, 48 (Омония)

Омония повела в счете на 29-й минуте: после навеса с углового и скидки с ближней стойки в центр Безус с нескольких метров переправил мяч в ворота. До перерыва команды доиграли не в полных составах – Кажу получил прямую красную на 42-й минуте.

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Старт второго тайма был за Омонией. Какулис не реализовал пенальти на 48-й минуте, а уже вскоре Семедо удвоил преимущество. А Алиум на 89-й минуте сделал счет разгромным. Безус же был заменен на 66-й минуте.

Добавим, что победа пока не гарантировала выход в финал – Ответный матч состоится 17 апреля.

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