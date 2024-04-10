Зинченко не вышел в стартовом составе на игру с Баварией, за что Микель Артета и поплатился – Бавария забила дважды после гола Сака. Украинец появился на поле сразу после перерыва и помог остановить Лероя Сане, который разрывал Кивиора на левом фланге защиты "канониров".

В поединке не обошлось без спорных моментов. Так, Райя и Габриэл едва не привезли детский пенальти в ворота Арсенала, когда разыгрывали удар от ворот – защитник остановил мяч рукой. Судья мог назначать 11-метровый и в другие ворота, когда Сака упал после контакта Нойера. Впрочем, можно заметить, как Букайо сам дорисовывал фол, чтобы вырвать победу. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Арсенал – Бавария: эффектная ничья в ЛЧ, топ-выход Зинченко и скандальный арбитраж – судья не дал пенальти за смешной ляп