Украинец присоединился к лондонцам в январе 2023 года. Адаптация в Англии Михаила Мудрика проходит тяжело и он не смог закрепиться в основе Челси.

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Согласно информации Football insider, главный тренер "синих" Маурисио Почеттино и его тренерский штаб не впечатлены развитием украинца. Их разочаровывает то, что Мудрик не имеет влияния на команду. Считается, что Челси летом попытается обновить линию атаки. Лондонцы, как сообщалось ранее, нацелились на вингера Атлетика Нико Уильямса.

Напомним, Михаил Мудрик сыграл в текущем сезоне за лондонцев в 33 матчах во всех турнирах. В его активе шесть голов и две результативные передачи.

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