Полузащитник Омонии Роман Безус впервые забил в чемпионате Кипра в матче 2-го тура против АЕКа Ларнака. Читайте отчет о матче и смотрите видео на Футбол 24.

Первый гол в составе Омонии Роман получился невероятным. В середине первого тайма "бело-зеленые" заработали право на подачу углового.

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Навес с угла поля нашел голову Милетича, который сбросил мяч на линию вратарской, где находился Безус. Украинец, не долго раздумывая, пробил через себя – получилось без шансов для вратаря.

Напомним, Безус присоединился к Омонии этим летом и уже успел сыграть в 3 матчах, в которых не отличался результативными действиями.

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