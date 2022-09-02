Брюгге продолжил победную серию в чемпионате Бельгии, разбив Серкль Брюгге в 7-м туре. Читайте отчет о матче и смотрите видео на Футбол 24.

Чемпионат Бельгии 2022/23, 7-й тур

Брюгге – Серкль Брюгге – 4:0

Голы: Сков Ольсен, 43, Марселен, 59, (аг.), Нильсен, 68, Яремчук, 83

В стартовом составе Брюгге не нашлось место Яремчуку и Соболю – оба оказались в заявке. Счет удалось открыть в конце первого тайма – Сков Ольсен с острого угла пробил в дальний угол.

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После перерыва Марселен в подкате срезал передачу с фланга в свои ворота. На 63-й минуте вышел на поле Роман Яремчук. Он должен был забивать на 68 минуте, но защитник прервал передачу на украинца – Нильсен первым успел на добивание. Точку во встрече поставил Яремчук – Роману в эпизоде помог рикошет от защитника.

Таким образом Брюгге набрал 16 очков и поднялся на 2 место, а Серкль Брюгге с 5 пунктами остался в зоне вылета.

Этот матч стал дебютным для форварда сборной Украины в составе Брюгге. Несколько дней назад бельгийский клуб заплатил Бенфике за Яремчука 16 миллионов евро – рекордный трансфер в истории Брюгге.

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