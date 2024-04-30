Динамо и Шахтер узнали имена арбитров, которые рассудят перенесенные матчи УПЛ
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил официальных лиц на перенесенные матчи 5-го и 12-го туров УПЛ с участием Динамо и Шахтера.
Динамо и Шахтер 1-го мая проведут свои перенесенные поединки 5-го и 12-го туров УПЛ против Вереса и Черноморца соответственно, сообщает официальный сайт УАФ.
Динамо наконец готово тратить на трансферы – главную цель изменили, большая зависимость от ЛЧ
Динамо – Верес. Главный арбитр – Николай Козыряцкий, судья VAR – Виктор Копиевский.
Черноморец – Шахтер. Главный арбитр – Виталий Романов, судья VAR – Олег Деревинский.
Добавим, что Динамо и Шахтер не проводили эти свои матчи в запланированные даты из-за участия в еврокубках. Сейчас "горняки" опережают киевлян на 4 очка.
Суркис в воротах, "новый Цыганков" и Мотя-бомбардир – каким будет Динамо через 5 лет?