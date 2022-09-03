Півзахисник Омонії Роман Безус вперше забив у чемпіонаті Кіпру в матчі 2-го туру проти АЕКа Ларнака. Читайте звіт про поєдинок і дивіться відео на Футбол 24.

Перший гол у складі Омонії Роман вийшов неймовірним. В середині першого тайму "біло-зелені" заробили право на подачу кутового.

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Навіс з кута поля знайшов голову Мілетіча, який скинув на лінію воротарського, де перебував Безус. Українець, не довго роздумуючи, пробив через себе – вийшло без шансів для воротаря.

Нагадаємо, Безус приєднався до Омонії цього літа та вже встиг зіграти у 3 матчах, в яких не відзначався результативними діями.

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