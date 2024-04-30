Легенда Лестера Джейми Варди после выхода команды в Премьер-лигу начал переговоры с руководством клуба о новом соглашении. 37-летний нападающий рассчитывает поиграть минимум еще один сезон на самом высоком уровне.

Лестер выиграл Чемпионшип – дубль Варди позволил обойти Манчестер Сити в историческом зачете

Последние три года Лестер и Варди подписывали контракт на один год. Поэтому нынешнее соглашение истекает летом. Как сообщает Daily mail, неделю назад нападающему предлагали пролонгировать действующий трудовой договор, но он взял время на размышления. Теперь же готов к новым свершениям и, скорее всего, останется в клубе, которому отдал 22 года.

Лестер в восьмой раз победил во втором английском дивизионе. Это – новый рекорд. Ранее семь раз выигрывал Чемпионшип Манчестер Сити.

"Я не люблю бегать": покер Ливерпулю после бессонницы, кафе в Загребе, поддержка Украины – неизвестный Марк Видука