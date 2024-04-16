"Давно не было постов, ведь сезон в разгаре. Но для меня сезон закончился раньше. Так случилось. Я должен столкнуться с этой проблемой и выйти из нее лучше и сильнее. Я верю. Дорогие болельщики и друзья, семья, я очень благодарен за вашу поддержку и веру в меня на протяжении сезона и сейчас.

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Вы были стальными, когда поддержали меня после незабитого пенальти, и верили в меня! Это были действительно особенные моменты. Я хотел бы попросить вас об одном, чтобы вы поддерживали, верили и любили Омонию, моих партнеров по команде. Даже когда будут тяжелые моменты, вы будете нужны им, чтобы сделать этот сезон особенным. Я верю в это", – написал Безус в посте в Instagram.

Напомним, Роман получил полный разрыв ахиллова сухожилия в матче 33-го тура чемпионата Кипра против Анортосиса. В текущем сезоне Безус провел 38 матчей за Омонию в этом сезоне, отметившись 14 голами и 10 ассистами.

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