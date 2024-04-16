"Давно не було постів, адже сезон у розпалі. Але для мене сезон закінчився раніше. Так сталося. Я повинен зіткнутися з цією проблемою і вийти з неї кращим і сильнішим. Я вірю. Дорогі вболівальники і друзі, сім'я, я дуже вдячний за вашу підтримку і віру в мене протягом сезону і зараз.

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Ви були сталевими, коли підтримали мене після незабитого пенальті, і вірили в мене! Це були дійсно особливі моменти. Я хотів би попросити вас про одне, щоб ви підтримували, вірили і любили Омонію, моїх партнерів по команді. Навіть коли будуть важкі моменти, ви будете потрібні їм, щоб зробити цей сезон особливим. Я вірю в це", – написав Безус у дописі в Instagram.

Нагадаємо, Роман зазнав повного розриву ахіллового сухожилля у матчі 33-го туру чемпіонату Кіпру проти Анортосіса. У поточному сезоні Безус провів 38 матчів за Омонію в цьому сезоні, відзначившись 14 голами та 10 асистами.

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