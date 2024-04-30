Журналист Игорь Цыганык убежден, что львовские Карпаты потратят немало средств, чтобы усилиться перед стартом в УПЛ.

"Следует ли ждать громких трансферов от Карпат? Ждать следует. Я знаю, что там бюджет достаточно хороший могут выделить, и что там будут платиться деньги вполне серьезные.

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Там могут покупать футболистов за 500, 700 тысяч, возможно даже за миллион. У клуба есть амбиции закрепиться в Премьер-лиге", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, Карпаты досрочно пробиться в элиту украинского футбола, став первой командой Первой лиги, которая повысилась в классе.

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