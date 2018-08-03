Беседин ответил на критику Грачева

Форвард Динамо Артем Беседин объяснил свое отношение к критике экс-нападающего Шахтера Виктора Грачева и рассказал о подготовке команды до матча против горняков.

Напомним, Виктор Грачев раскритиковал игру Беседина, сказав: "От Беседина мяч отскакивает, как от любителя". Ответ Артем не заставил себя ждать.

"Я вообще не знал, что Грачев так высказался обо мне. Это его дело. Пусть и дальше высказывается. Я на это внимания не обращаю. Мои мысли о том, чтобы работать и отдавать все силы на поле. И тогда все будет хорошо. Независимо от любых высказываний любых экспертов", – сказал форвард Динамо.

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Также, Беседин рассказал о настроении команды перед матчем с Шахтером.

"Подготовка к Шахтеру идет хорошо, никаких проблем у ребят нет, и вся наша команда находится в прекрасном настроении. Так что, уверен, к поединку мы подойдем в надлежащей готовности и с необходимым для достижения положительного результата настроением. Не сомневаюсь, что болельщиков ждет очень хорошая и интересная игра", – цитирует нападающнго издание dynamo.kiev.ua.

Напомним, сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер, начало в 19:00.

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