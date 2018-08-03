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Беседин ответил на критику Грачева

16:57 89 Читати українською
Беседин ответил на критику Грачева
Артем Беседин / Фото ФФУ

Форвард Динамо Артем Беседин объяснил свое отношение к критике экс-нападающего Шахтера Виктора Грачева и рассказал о подготовке команды до матча против горняков.

Напомним, Виктор Грачев раскритиковал игру Беседина, сказав: "От Беседина мяч отскакивает, как от любителя". Ответ Артем не заставил себя ждать.

"Я вообще не знал, что Грачев так высказался обо мне. Это его дело. Пусть и дальше высказывается. Я на это внимания не обращаю. Мои мысли о том, чтобы работать и отдавать все силы на поле. И тогда все будет хорошо. Независимо от любых высказываний любых экспертов", – сказал форвард Динамо.

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Также, Беседин рассказал о настроении команды перед матчем с Шахтером.

"Подготовка к Шахтеру идет хорошо, никаких проблем у ребят нет, и вся наша команда находится в прекрасном настроении. Так что, уверен, к поединку мы подойдем в надлежащей готовности и с необходимым для достижения положительного результата настроением. Не сомневаюсь, что болельщиков ждет очень хорошая и интересная игра", – цитирует нападающнго издание dynamo.kiev.ua.

Напомним, сегодня, 3 августа, состоится матч 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер, начало в 19:00.

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Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
до матча
1
час
:
36
мин
Шахтер
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Артем Беседин Артем Беседин Динамо Киев Динамо Киев Виктор Грачёв Динамо Киев - Шахтер
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:
36
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