Грачев: От Беседина мяч отскакивает, как от любителя

Экс-форвард Шахтера Виктор Грачев раскритиковал игру нападающего Динамо Артема Беседина.

"Киевляне тяжело входят в сезон. Третью игру подряд Динамо выигрывает со счетом 1:0. И если в первых двух были грубые ошибки вратарей соперника, то львовянин Бандура не ошибался. Интрига затянулась до последних минут.

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Киевляне находятся в хорошей физической форме, но не могут реализовать моменты. Можно обвинять Артема Беседина, от которого мяч отскакивает, как от любителя. Но не время петь дифирамбы автору победного мяча Назарию Русину. Не разделяю мнения, что Хацкевич угнетает парня и не выпускает его в основе. Если бы Русин самом деле был готов, никакой тренер не держал бы его на скамейке запасных.

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Два главных задачи главного тренера – угадать с основой и вовремя сделать правильные замены. С последним наставник киевлян справился блестяще", – цитирует Грачева gazeta.ua.