toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ФФУ

Грачев: От Беседина мяч отскакивает, как от любителя

14:22 14 Читати українською
Грачев: От Беседина мяч отскакивает, как от любителя
Артем Беседин / ФК Динамо Киев

Экс-форвард Шахтера Виктор Грачев раскритиковал игру нападающего Динамо Артема Беседина.

"Киевляне тяжело входят в сезон. Третью игру подряд Динамо выигрывает со счетом 1:0. И если в первых двух были грубые ошибки вратарей соперника, то львовянин Бандура не ошибался. Интрига затянулась до последних минут.

Маркевич: Возможно, Динамо уже знает, как обыгрывать Шахтер

Киевляне находятся в хорошей физической форме, но не могут реализовать моменты. Можно обвинять Артема Беседина, от которого мяч отскакивает, как от любителя. Но не время петь дифирамбы автору победного мяча Назарию Русину. Не разделяю мнения, что Хацкевич угнетает парня и не выпускает его в основе. Если бы Русин самом деле был готов, никакой тренер не держал бы его на скамейке запасных.

Снайпер Динамо и еще 2 украинских героя тура в УПЛ – они поразили победными голами и особым (не)празднованием

Два главных задачи главного тренера – угадать с основой и вовремя сделать правильные замены. С последним наставник киевлян справился блестяще", – цитирует Грачева gazeta.ua.

Украина2 тур

Львов - Динамо Киев: Суббота 28 июля 2018

Львов
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Львов - Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин Динамо Киев Динамо Киев Виктор Грачёв Львов Львов Назарий Русин Назарий Русин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
47
мин
Пюник
19:00
Тобол
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук