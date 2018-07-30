Леоненко: Динамо фактически играет вдесятером, когда на поле есть Беседин

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал матч Львов – Динамо и раскритиковал форварда "бело-синих" Артема Беседина.

"Вы говорите о том Динамо и о том, почему Цыганков и Вербич во втором тайме потерялись. Полузащитники устают, потому что за мяч не цепляется нападающий. Вот в чем дело. А нападающий не только не цепляется, но еще и не бъет.

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Получается ситуация, когда полузащитник отдает пас вперед, а Беседин не может за мяч зацепиться, поэтому они вынуждены дополнительно отрабатывать.

Хлебас и Дегтярев не подошли, но Беседин ничем не лучше. Фактически Динамо играет вдесятером, забивают и создают моменты полузащитники.

Я бы предоставил больше игрового времени Русину", – рассказал Леоненко в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Динамо на последних минутах вырвало победу у Львова. Победный гол первым касанием мяча забил Назарий Русин в компенсированное ко второму тайму время.

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