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Леоненко: Динамо фактически играет вдесятером, когда на поле есть Беседин

13:12 42 Читати українською
Леоненко: Динамо фактически играет вдесятером, когда на поле есть Беседин
Виктор Леоненко / Фото: канал Футбол 1

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал матч Львов – Динамо и раскритиковал форварда "бело-синих" Артема Беседина.

"Вы говорите о том Динамо и о том, почему Цыганков и Вербич во втором тайме потерялись. Полузащитники устают, потому что за мяч не цепляется нападающий. Вот в чем дело. А нападающий не только не цепляется, но еще и не бъет.

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Получается ситуация, когда полузащитник отдает пас вперед, а Беседин не может за мяч зацепиться, поэтому они вынуждены дополнительно отрабатывать.

Хлебас и Дегтярев не подошли, но Беседин ничем не лучше. Фактически Динамо играет вдесятером, забивают и создают моменты полузащитники.

Я бы предоставил больше игрового времени Русину", – рассказал Леоненко в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Динамо на последних минутах вырвало победу у Львова. Победный гол первым касанием мяча забил Назарий Русин в компенсированное ко второму тайму время.

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Украина2 тур

Львов - Динамо Киев: Суббота 28 июля 2018

Львов
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Теги
Назарий Русин Назарий Русин Львов - Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин Динамо Киев Динамо Киев Виктор Леоненко
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