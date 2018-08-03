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Бєсєдін відповів на критику Грачова

16:57 1027 Читать на русском
Бєсєдін відповів на критику Грачова
Артем Бєсєдін / Фото ФФУ

Форвард Динамо Артем Бєсєдін пояснив своє відношення до критики екс-нападника Шахтаря Віктора Грачова та розповів про підготовку команди до матчу проти гірників.

Нагадаємо, Віктор Грачов розкритикував гру Бєсєдіна, сказавши: "Від Бєсєдіна м'яч відскакує, немов від аматора". Відповідь Артема не заставил себе чекати.

"Я взагалі не знав, що Грачов так висловився про мене. Це його справа. Нехай і далі висловлюється. Я на це уваги не звертаю. Мої думки про те, щоб працювати і віддавати всі сили на полі. І тоді все буде добре. Незалежно від будь-яких висловлювань будь-яких експертів", – сказав форвард Динамо.

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Також, Бєсєдін розповів про настрій команди перед матчем з Шахтарем.

"Підготовка до Шахтаря йде добре, ніяких проблем у хлопців немає, і вся наша команда знаходиться в чудовому настрої. Так що, впевнений, до поєдинку ми підійдемо в належній готовності і з необхідним для досягнення позитивного результату настроєм. Не сумніваюся, що на вболівальників чекає дуже хороша і цікава гра", – цитує нападника видання dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, сьогодні, 3 серпня, відбудеться матч 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар, початок о 19:00.

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Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

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Теги
Динамо - Шахтар Динамо Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Віктор Грачов
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19:00
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