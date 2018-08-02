Циганков рівняється на Роналду, Бойко любить собак, а Шапаренко – "Гру Престолів": зустріч гравців Динамо з фанатами

У середу гравці київського Динамо Віктор Циганков, Денис Бойко та Микола Шапаренко провели зустріч з вболівальниками, організовану фан-клубом команди. Вони відповіли на питання, більшість з яких задавали юні прихильники команди, зокрема, про свої літературні смаки, хобі та футбольних кумирів.

Ритуали перед грою

Циганков: Раніше, можливо, і були якісь ритуали. Налаштовувався дуже сильно на гру, міг зовсім не відповідати на дзвінки, навіть від рідних. З часом став вже трохи впевненішим, можу і поспілкуватися, і прийти поговорити з хлопцями в кімнаті перед грою. Я вважаю, що не заважає, а навпаки згуртує нашу команду. І завжди з гарним настроєм налаштовуємося і виходимо грати.

Бойко: Як таких ритуалів немає. Не особливо я, мабуть, забобонний. Звичайне налаштування. В нас перед кожною грою заїзд на базу. Тому гарний відпочинок, гарне відновлення перед матчем, добре виспатися і виходжу на гру повністю зосередженим. Тобто немає ніяких зайвих думок про щось інше, крім гри. Ніяких особливих, надприродних ритуалів в мене немає.

Циганков: Хочемо довести, що Динамо все-таки найкраща команда України

Шапаренко: В мене також немає ніяких особливих ритуалів. Налаштовуюся, виходжу на поле і граю.

Хобі

Циганков: Загалом після тренувань, матчів не завжди є сили кудись виходити в місто. Я люблю пограти в Play Station. Хочеться іноді дома лягти і просто пограти, щоб ніхто не чіпав. Просто побути на самоті і відпочити.

Бойко: В мене це скоріше не хобі, а моя любов – це моя родина, мій син, моя дружина. Я деякий час грав не в Україні і були моменти, коли моя родина знаходилася тут, приїжджала, потім їхала… Зараз в мене набагато більше можливостей проводити час зі своїми близькими. І весь вільний час, який в мене є, я намагаюся присвятити своїй родині. Для мене це найголовніше.

Шапаренко: Моє хобі – це комп'ютерні ігри, Play Station. Мій нік в "ФІФА"? Ні, "ФІФА" не моє, в мене там всі виграють.

Книги та фільми

Циганков: Нічого кардинально іншого не скажу. Також прочитав книгу "Я – Златан". Дуже цікаво, чесно кажучи, про те, як людина зі Швеції пробилася та завдяки своєму характеру довела, що може стати зіркою футболу.

Ще прочитав "Секрет". В принципі, там схожа тематика, про те, що треба вірити в себе, налаштовувати себе на позитивну хвилю, навіть якщо в тебе все погано. Це дійсно дуже допомагає, тому що я це пережив. І я впевнений, що у кожного, коли є якісь проблеми, то треба намагатися перелаштувати себе на ту хвилю, яка приносить задоволення та змушує посміхатися кожного дня.

А з фільмів я люблю фантастику та бойовики.

Бойко: Я останнім часом почав читати автобіографічні книжки, про футбол, про тренерів. Одна з останніх – автобіографія Джанлуїджі Буффона. Мені дійсно це зараз дуже цікаво, адже люди розповідають про певні періоди в своєму житті, про деякі моменти, які ми не можемо побачити по телебаченню чи дізнатися про них з преси. Це доволі цікаво і я раджу кожному, хто цікавиться футболом і просто любить читати, прочитати не лише цю автобіографію, а і багато інших, яких зараз багато виходять.

Щодо фільмів, то з дружиною любимо подивитися якійсь цікавий серіал. Так зразу не назву, адже їх дуже багато. Більше, мабуть, люблю якісь детективи чи щось кримінальне. Але нічого особливого улюбленого немає.

Шапаренко: Також люблю читати автобіографії. Прочитав "Я – Златан" і про Варді.

Не можу сказати, що є якійсь улюблений фільм. Люблю дивитися серіали. Улюблений серіал – "Гра Престолів".

Домашні тварини

Циганков: В мене немає.

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Бойко: Я дуже люблю собак. В нас вже дві породи американський буллі. Я не скажу, що домашні тварини якось допомагають налаштуватися на гру, але бувають такі моменти, коли в тебе поганий настрій, щось інше, і ти можеш прийти, погладити свого чотирилапого друга, він просто посидить поруч з тобою. Тварини нічого не вимагають натомість, а ти отримуєш заряд якоїсь енергії, заспокоюєшся. Вони як член твоєї родини, як дитина. Особливо коли маленькі – це просто клубочок щастя, коли підростають – виростають зубки, але все одно ці собаки залишаються членом твоєї родини. І коли приходиш додому та бачиш ці хвостики, які рухаються, то це заспокоюю і ти добре себе почуваєш.

Футбольні кумири

Циганков: Звичайно, для кожного українського футболіста Шевченко буде прикладом для наслідування і стимулом працювати щоденно. Якщо брати іноземців, то, мабуть, Кріштіану Роналду. Тим, як він ставиться до своєї справи, як працює. Адже ми бачимо, як він забиває, як обводить, але мало хто бачить як він працює. Він вже протягом стількох років на вершині і це не просто так, я в цьому впевнений. Якщо кожен день працювати та вірити в свою мрію, то ти обов'язково цього досягнеш.

Бойко: Всі діти в моєму віці, коли починали грати у воротах, рівнялися на Сашу Шовковського. Потім, коли я вже підріс, чомусь дуже сильно імпонувала гра Сантьяго Канісареса. Зараз є дуже багато гарних голкіперів. Футбол розвивається, я просто дивлюся та роблю певні висновки, переймаю тільки гарні якості в інших воротарів та намагаюся чомусь навчитися.

Шапаренко: В дитинстві у всіх, мабуть, кумиром був Андрій Шевченко, легенда українського футболу. А зараз той, з кого я беру приклад, це Філіппе Коутінью.

Улюблений мультфільм у дитинстві

Бойко: "Ну постривай". А у хлопців вже інші мультики (посміхається).

Циганков: В принципі, "Том і Джеррі", "Ну постривай". Хоча це і старі мультфільми, але ми з Колею також їх бачили.

Шапаренко: "Альоша Попович".

За яку збірну вболівали на чемпіонаті світу

Циганков: (після вигуку з залу "За Хорватію") Ну після слів Віди точно за Хорватію (посміхається). Все правильно. В фіналі точно за Хорватію.

Бойко: Я дивився, але був виключно глядачем. Але дійсно, в фіналі вже вболівав за Хорватію. А на початку турніру, мабуть, більше підтримував Англію.

Шапаренко: Спочатку вболівав за французів. Але після того, як хорвати дійшли за фіналу, вболівав за свого одноклубника (Йосіпа Піваріча).