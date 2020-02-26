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Бенфика – Шахтер: лучший бомбардир португальцев восстановился перед решающей битвой Лиги Европы

11:26 61 Читати українською
Бенфика – Шахтер: лучший бомбардир португальцев восстановился перед решающей битвой Лиги Европы
Карлос Винисиус / A Bola

Нападающий Бенфики Карлос Винисиус сможет сыграть против Шахтера в матче 1/16 финала Лиги Европы.

 

Карлос Винисиус подтвердил, что будет готов сыграть против Шахтера в рамках 1/16 финала Лиги Европы, сообщает A Bola со ссылкой на Sport TV.

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Напомним, что форвард получил травму в поединке чемпионата Португалии против Жил Висенте, покинув поле на носилках. Интересно, что в этой же игре травмировался еще один игрок Бенфики Андреас Самарис.

К слову, в нынешнем сезоне в активе Винисиуса 20 забитых голов и 12 голевых передач в 33 матчах за Бенфику. Напомним, матч Бенфика – Шахтер пройдет 27 февраля, начало в 22:00.

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Бенфика Бенфика Лига Европы Бенфика - Шахтер Карлос Винисиус Карлос Винисиус
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