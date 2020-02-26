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Бенфіка – Шахтар: найкращий бомбардир португальців відновився перед вирішальною битвою Ліги Європи

11:23 183 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: найкращий бомбардир португальців відновився перед вирішальною битвою Ліги Європи
Карлос Вінісіус / A Bola

Нападник Бенфіки Карлос Вінісіус зможе зіграти проти Шахтаря у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

 

Карлос Вінісіус підтвердив, що буде готовий зіграти проти Шахтаря в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє A Bola з посиланням на Sport TV.

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Нагадаємо, що форвард травмувався в поєдинку чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте, покинувши поле на ношах. Цікаво, що в цій же грі травмувався ще один гравець Бенфіки – Андреас Самаріс.

До слова, у нинішньому сезоні в активі Вінісіуса 20 забитих голів і 12 гольових передач в 33 поєдинках за Бенфіку. Нагадаємо, матч Бенфіка – Шахтар пройде 27 лютого, початок о 22:00.

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Теги
Ліга Європи Карлос Вінісіус Карлос Вінісіус Бенфіка - Шахтар Бенфіка Бенфіка
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