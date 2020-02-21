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ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар – Бенфіка: Коваленко заробляє на новий контракт, а Тайсон має совість – оцінки "гірникам" за важливу перемогу

11:28 1852 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: Коваленко заробляє на новий контракт, а Тайсон має совість – оцінки "гірникам" за важливу перемогу
Шахтар – Бенфіка: оцінки футболістів / ФК Шахтар

Шахтар обіграв Бенфіку з рахунком 2:1 в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. "Футбол 24" оцінює роботу футболістів в цьому матчі. Максимальний бал – 10.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

Голкіпер

Андрій Пятов – 7

Бенфіка рідко змушувала капітана "гірників" по-справжньому вступати в гру. Пятов врятував команду лише раз – наприкінці зустрічі після пострілу Грімальдо. Момент удару він не бачив, але м'яч полетів по центру воріт. У ключовому епізоді зробив все від себе залежне, завадивши Таварешу забити з першої спроби. Пенальті – не вгадав, тут критика зайва. Партнери активно залучали голкіпера до розіграшу в початковій стадії атак. Пятов на м'ячі виглядав солідно: віддав більше точних передач, ніж деякі польові гравці Бенфіки, а половина його лонгболів знайшли адресатів.

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Захисники

Сергій Болбат – 6

Погано підтримував атаку, зовсім не загострював, близько 80% передач віддав на власну половину. Перекрити цю пасивність чимось феноменальним в обороні Сергію не вдалося – без провалів і без подвигів. Перед пенальті з-за його спини вистрибнув Серві та заробив 11-метровий. Болбат здійснив кілька хороших підкатів, але з поверненням Додо мусить сісти в запас.

Сергій Кривцов – 6

Головний гріх – привіз пенальті. В тій атаці помилилися всі захисники Шахтаря, Кривцов просто добив цвях у домовину, але де це видано – з опущеною головою так необачно замахуватися у власному штрафному майданчику. Один фейл зіпсував Сергію солідний загалом матч. У білд-апі не здивував – за вихід в атаку відповідали партнери, а він обережно віддавав ближньому.

Микола Матвієнко – 7

До перерви був одним з найкращих на полі: грамотно читав ситуації, грав на випередження, розряджав обстановку виносами і через раз вирізав якісні фірмові лонгболи. Матвієнко – топ-1 вечора у всій Лізі Європи за кількістю точних пасів (95)! 75% з них були спрямовані вперед. У другому таймі він підіймався з м'ячем вище, а продумані вертикальні передачі стали ще гострішими. Микола тероризував Бенфіку закиданнями на лівий фланг. Там він на 55-й хвилині знайшов Тайсона та започаткував першу гольову атаку. Від оцінки "відмінно" Матвієнка "врятувала" та сама злощасна атака гостей з пенальті, де захисник дозволив Таварешу дуже легко себе обіграти.

Ісмаїлі – 7,5

Шахтар провів через фланг Ісмаїлі половину своїх атак. Бразилець намагався загострювати – 9 спроб дриблінгу, всі на чужій половині. Краще виходило після перерви. Його підключення створювали величезні проблеми Таварешу та Діашу. На старті другого тайму Ісма ніби прокинувся: небезпечно вистрелив у дальній кут і вивів на удар Марлоса. В обох випадках забити завадив голкіпер. Друга гольова атака "гірників" розпочалася з розрізного пасу латераля на хід Тайсону. Відзначимо ще два нюанси: Ісма добре виглядав у єдиноборствах (10 виграв), але пропустив через свою зону два-три випади Бенфіки.

Півзахисники

Тарас Степаненко – 7

Надійно, спокійно, в тіні. Шахтар грав за схемою 4-1-4-1, а Степаненко отримав комфортну роль єдиного опорника. Пильнував простір між лініями, страхував центр поля, а у фінальну третину майже не навідувався. Коли донецька команда розігрувала м'яч, Тарас опускався до центрбеків, формуючи back 3 в початковій стадії. Приніс багато користі, яку неозброєним оком важко вловити. Статистика підтверджує: 3 виноси, 4 підбирання, 3 відбори, 75% виграних дуелей.

Алан Патрік – 7,5

Топовий для атаки та проблемний для оборони. З одного боку, Патрік поклав красивий гол, розігнав через півполя контратаку, яка ледь-ледь не стала результативною, обрав ідеальний час і траєкторію для передачі під удар Ісмаїлі, двічі протягнув м'яч на дриблінгу, відпрацював з високою точністю пасів. З іншого – Алан не встигав накривати суперників, дозволяв одним рухом прибирати себе у штрафному та губив зону, коли на ворота Пятова летіла гольова атака. Програв 13 єдиноборств (73%)! Деякі показники Патріка в абсолютних величинах виглядають солідно, але питань до позиційної гри чимало. І все ж його здобутки на передньому фронті переважили.

Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Віктор Коваленко – 8,5

Найкращий гравець матчу. Гол, забитий ударом у дотик неробочою ногою, довершив позитивне враження від вчорашнього перфомансу Коваленка. Він діяв динамічно, перевантажував необхідні зони, нав'язував боротьбу в опорній Бенфіки. Сподобалася націленість Віктора на ворота: як він в середині першого тайму проскочив опонента та бахнув з гострого кута, як він розібрався в епізоді з вирішальним голом. Двічі виводив на ударні позиції партнерів і не тушувався в бразильській групі атаки. Впевненість і клас Коваленка росте, а термін дії контракту з Шахтарем добігає кінця (червень 2020-го за інформацією Transfermarkt).

Вінгери

Марлос – 7,5

Вийшов на позицію правого вінгера, але активно відкривався по всьому фронту атаки, допомагав просувати м'яч з глибини. Бразильський українець весь час перебував у центрі уваги, навіть забив гол, який скасували через мікроскопічний офсайд. І креатив з м'ячем (3 вдалі обіграші), і грамотні переміщення, і бажання – все було при Марлосі, крім фізики. Помітно, що його тіло вже не здатне виконувати задуми, ноги не встигають за головою. Побачити вільну зону та асистувати Патріку на два метри – будь ласка. А от самотужки вирішити епізод складніше. Марлос запоров пару перспективних контратак і в'яло пробив з вигідних ситуацій. Каштру явно перетримав його на полі.

Тайсон – 8

Виявляється, у колишнього капітана "гірників" є совість – після його "гри" на зборах та ниття про трансфер виникали сумніви щодо цього. Однак Тайсон вчора показав, що нормально відпрацьовуватиме контракт. Принаймні, в єврокубках. Показовою була переможна атака, коли він до кінця поборовся за неточний пас Ісмаїлі: пришвидшився, запресингував суперника і в падінні вибив м'яч на Мораєса. Гол Патріка також став можливим завдяки Тайсону, який стягнув на себе суперників і покотив на спорожнілу лінію штрафного. А ще були фірмові комбінації з Ісмою, класний пас Мораєсу та низка спроб загострити передачами вперед. За індексом InStat, Тайсон став найкориснішим гравцем зустрічі.

Форвард

Жуніор Мораєс – 7

Бродив у пошуках м'яча по всьому полю, чіплявся за передачі, добре підігрував спиною до чужих воріт. Як наслідок, Мораєс взяв безпосередню участь у підготовці двох результативних атак – в його активі гольовий і передгольовий паси. Жуніору також створили дві хороші нагоди, але він ними не скористався, капітулювавши перед голкіпером. І якщо з передачі Патріка напряму забити було важко, то вихід сам на сам відразу по перерві форвард мав реалізовувати. Вбивчих ударів Мораєса якраз і забракло Шахтарю, щоб здобути комфортний гандикап перед виїздом у Лісабон.

Маркос Антоніо, Євген Коноплянка та Тете після виходу на заміну зіграли дуже мало часу для оцінки.

Шахтар – Бенфіка: оцінки донеччанам від "Футбол 24"

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