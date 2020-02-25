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Шахтер отправился в Лиссабон на матч против Бенфики – Каштру взял только одного нападающего

15:47 357 Читати українською
Шахтер отправился в Лиссабон на матч против Бенфики – Каштру взял только одного нападающего
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер вылетел в Португалию, где состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

 

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру включил в список делегации дончан 21 футболиста. Отметим, что в составе оказался лишь один номинальный нападающий – Жуниор Мораес.

Бенфика – Шахтер: матч будет судить арбитр, который показал Шевченко единственную красную карточку в его карьере

Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко

Защитники: Додо, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Хочолава, Исмаили

Полузащитники: Степаненко, Патрик, Майкон, Антонио, Бондаренко, Коваленко, Тайсон, Коноплянка, Марлос, Тете, Фернандо

Нападающий: Мораес

Бенфика – Шахтер: лиссабонцы потеряли двух игроков перед решающей битвой с Шахтером в 1/16 Лиги Европы

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором Бенфика сыграет против Шахтера, состоится уже в четверг, 27 февраля, в Лиссабоне. Первый матч этого противостояния в Харькове завершился победой "горняков" (2:1).

Источник: Футбол 24
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