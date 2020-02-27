Бенфика – Шахтер: экс-игрок "горняков" спрогнозировал развитие событий в матче

Бывший полузащитник Шахтера Алексей Бахарев поделился ожиданиями от матча "горняков" против Бенфики, который сегодня состоится в Лиссабоне.

"Признаюсь, что от Бенфики в первой игре на поле "горняков" я ожидал увидеть более интересный футбол. Было заметно, что португальцы приехали в Украину не с желанием победить, а отстоять ничью, чтобы потом в домашней игре склонить чашу весов в свою пользу.

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Если она сыграет так же, как и в Харькове, то у Шахтера, мне кажется, проблем с выходом в следующий раунд не будет. Хотя надеяться на это не стоит, потому что дома Бенфика наверняка будет играть в более атакующий футбол. Шахтеру нужно надеяться на быстрый выход в контратаки, свою позиционную игру и реализацию моментов.

Мне же хотелось бы, чтобы в ответном матче сильнее сыграл Тайсон. Мы привыкли, что обычно он показывает более высокий уровень игры. Возможно, есть причины, которые мешают ему сыграть во всей своей красе. Хочется, чтобы в Лиссабоне он показал еще более классную и агрессивную игру в атаке.

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Не думаю, что Шахтер – фаворит. В Лиссабоне будет битва двух тактик, которая решит, кто более достоин пройти дальше. Шансы пока все еще 50 на 50, несмотря на харьковскую победу "горняков". Бенфика в домашней игре будет играть агрессивно, с прессингом и Шахтеру будет нелегко. Португальская команда постарается забить быстрый гол, а затем поставить автобус. Надо быть внимательными и сконцентрированными с первых минут поединка", – цитирует Бахарева zbirna.com.

Напомним, вчера на предматчевой пресс-конференции наставник Шахтера Луиш Каштру сообщил, что матч могут пропустить Алан Патрик и Виктор Крваленко, которые забивали в ворота Бенфики в Харькове.

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