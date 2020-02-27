Бенфика – Шахтер: анонс матча Лиги Европы

Лиссабонская Бенфика примет донецкий Шахтер в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы 2019/20. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Бенфика – Шахтер

27 февраля, 22:00. Лиссабон, Эштадиу да Луж

Главный арбитр: Бьорн Кюйперс (Нидерланды)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Прошла лишь неделя с момента возвращения донецкого Шахтера к официальным матчам, а "горняки" уже вынуждены решать серьезное турнирное задание. Подопечные Луиша Каштру приятно удивили в первом матче плей-офф Лиги Европы, одолев Бенфику (2:1) усилиями Патрика и Коваленко. Но теперь в португальской столице они должны доказать неслучайность домашней победы. Однако, сказать, что в Лиссабоне будет непросто – не сказать ничего.

Бенфика – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

В харьковском поединке Шахтер показал хорошую физическую готовность, несмотря на вынужденную 2-месячную паузу. Однако в четверг донетчане сыграют уже 3-й матч в течение недели. Это невероятная нагрузка после двух тренировочных сборов, и даже небольшая ротация в поединке УПЛ против черниговской Десны в воскресенье не уменьшает угрозу усталости. Тем более, что на поле Да Луж, очевидно, выйдет тот же состав, что и на ОСК Металлист 7 дней назад. Под вопросом только две позиции: Додо после отбытия дисквалификации может заменить на правом фланге обороны Болбата, а микротравма Коваленко может дать шанс Тете либо Коноплянке.

Между тем Бенфика находится в хорошем игровом тонусе. В понедельник "орлы" наконец прервали свою 4-матчевую серию без побед. В рамках Примейры лиссабонцы одолели Жил Висенте на выезде. Правда, минимально. Единственный мяч забил Карлос Винисиус и сделал таким образом весомую заявку на основу в ответном матче против Шахтера. Дополнят его в атаке, скорее всего, автор единственного гола в Украине Пицци и Рафа Силва, неожиданно оказавшийся вне старта в харьковском поединке.

Шахтер отправился в Лиссабон на матч против Бенфики – Каштру взял только одного нападающего

Работу над ошибками должен был провести и Бруно Лаге. Если дома Бенфика добавит интенсивности и агрессии, то сможет вернуть статус фаворита. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и фактор родных трибун. А забитый на выезде мяч еще и позволяет лиссабонцам надеяться на выход в 1/8 финала благодаря минимальной победе. Но для такого сценария нужна еще и слаженная игра в обороне, которой в Харькове не хватало. Совокупность всех этих факторов максимально закручивает предматчевую интригу.

Бенфика – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Фаворитом противостояния специалисты британской конторы William Hill считают Бенфику. На победу "орлов" можно поставить с коэффициентом 1,85. Вероятный успех донетчан оценивается баллом 4,00. Даже ничья, по их мнению, более вероятна – 3,70.

Еще больше уверены в силах лиссабонцев австрийцы из Bwin. Потенциальная победа Бенфики оценивается баллом 1,83. Зато на победу Шахтера ставки принимают с высоким коэффициентом 4,33. На ничью можно поставить с аналогичным баллом 3,70.

Кадровая ситуация

Травмированные: Жардел, Габриэл – Соломон

Под вопросом: Алмейда – Патрик, Коваленко

Ориентировочные составы на матч Бенфика – Шахтер

Бенфика: Влаходимос – Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо – Пицци, Вайгль, Таарабт, Серви – Рафа Силва, Карлос Винисиус

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Первый матч доказал, что Бенфика и Шахтер – равные по классу команды. Это означает, что итог поединка будет зависеть от готовности коллективов в конкретный момент. Результат поединка в Харькове оставил в игре лиссабонцев. Победа же во внутреннем чемпионате и поддержка домашних трибун погонят подопечных Лаге вперед с первых минут. В этой ситуации Шахтеру невероятно важно выдержать стартовый натиск "орлов". И даже пропущенный мяч не должен выбить донетчан из колеи. Хотя вполне вероятным выглядит сценарий, когда командам предстоит сыграть 120 минут...

Португальські ЗМІ та фанати про матч Шахтар – Бенфіка: Криза виходить на міжнародний рівень, або Краще не йти далі