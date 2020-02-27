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Бенфіка – Шахтар: екс-гравець "гірників" спрогнозував розвиток подій у матчі

09:16 290 Читать на русском
Бенфіка – Шахтар: екс-гравець "гірників" спрогнозував розвиток подій у матчі
Екс-гравець "гірників" спрогнозував розвиток подій у матчі з Бенфікою / ФК Шахтар

Колишній півзахисник Шахтаря Олексій Бахарєв поділився очікуваннями від матчу "гірників" проти Бенфіки, який сьогодні відбудеться в Лісабоні.

 

"Зізнаюся, що від Бенфіки в першій грі на полі "гірників" я очікував побачити більш цікавий футбол. Було помітно, що португальці приїхали в Україну не з бажанням перемогти, а відстояти нічию, щоб потім в домашній грі схилити шальки терезів на свою користь.

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Якщо вона зіграє так само, як і в Харкові, то у Шахтаря, мені здається, проблем з виходом у наступний раунд не буде. Хоча сподіватися на це не варто, бо вдома Бенфіка, напевно, буде грати в більш атакувальний футбол. Шахтарю треба сподіватися на швидкий вихід в контратаки, свою позиційну гру і реалізацію моментів.

Мені ж хотілося б, щоб в матчі-відповіді сильніше зіграв Тайсон. Ми звикли, що зазвичай він показує більш високий рівень гри. Можливо, є причини, які заважають йому зіграти у всій своїй красі. Хочеться, щоб в Лісабоні він показав ще більш класну і агресивну гру в атаці.

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Не думаю, що Шахтар – фаворит. У Лісабоні буде битва двох тактик, яка вирішить, хто більше гідний пройти далі. Шанси поки що все ще 50 на 50, незважаючи на харківську перемогу "гірників". Бенфіка в домашній грі буде грати агресивно, з пресингом і Шахтарю буде нелегко. Португальська команда постарається забити швидкий гол, а потім поставити автобус. Треба бути уважними і сконцентрованими з перших хвилин поєдинку", – цитує Бахарєва zbirna.com.

Нагадаємо, вчора на передматчевій прес-конференції наставник Шахтаря Луїш Каштру повідомив, що матч можуть пропустити Алан Патрік та Віктор Крваленко, які забивали у ворота Бенфіки в Харкові.

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Шахтар Шахтар Ліга Європи Бенфіка - Шахтар Олексій Бахарєв
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