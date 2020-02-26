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Бенфика – Шахтер: два игрока "горняков" могут пропустить матч Лиги Европы

20:24 89 Читати українською
Бенфика – Шахтер: два игрока "горняков" могут пропустить матч Лиги Европы
Коваленко и Патрик могут пропустить матч в Лиссабоне / ФК Шахтер

Шахтер рискует потерять двух основных полузащитников на ответный матч против Бенфики в 1/16 финала Лиги Европы.

 

Полузащитники Шахтера Алан Патрик и Виктор Коваленко могут быть неготовыми к ответному матчу против Бенфики в Лиге Европы. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер "горняков" Луиш Каштру.

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"Относительно Алана Патрика и Вити Коваленко есть определенные сомнения. Это не секретная информация, об этом всем известно", – сказал португальский наставник.

Напомним, именно Патрик и Коваленко стали авторами голов в первом матче команд, который состоялся в Харькове.

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Источник: Футбол 24
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Шахтер Шахтер Бенфика - Шахтер Лига Европы Луиш Каштру Луиш Каштру Алан Патрик Алан Патрик Виктор Коваленко Виктор Коваленко
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