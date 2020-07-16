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Бейл зашел слишком далеко, – Бербатов

19:55 - Читати українською
Бейл зашел слишком далеко, – Бербатов
Гарет Бейл / EFE

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов прокомментировал эксцентричное поведение Гарета Бейла в составе Реала.

"Гарет снова попал в заголовки газет. Он изображает спящего, узнав, что не выйдет на замену в матче с Гранадой. Он заходит слишком далеко, ведет себя непрофессионально и неуважительно.

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Когда я это увидел, то не мог поверить. Мне нравится игра Гарета. Я понимаю его боль, когда он сидит на скамейке запасных, но таким образом себя вести нельзя", – приводит слова Бербатова AS.

Напомним, камеры уже дважды зафиксировали поведение Гарета Бейла на скамейке запасных Реал – валлиец, очевидно, не переживает за судьбу команды. В матче против Алавеса вингер закрывал лицо защитной маской, а в поединке против Гранады развлекался, изображая руками очки.

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Теги
Гарет Гарет Бейл Димитар Димитар Бербатов Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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