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Бейл задремал на матче Реала – шокирующая фотография

12:57 - Читати українською
Бейл задремал на матче Реала – шокирующая фотография
Гарет Бейл / Marca

Вингер Реала Гарет Бейл снова потряс своим поведением, продемонстрировав свое безразличие к клубу.

12’ Карим Бензема
50’ Марко Асенсио
 
12’ Карим Бензема
50’ Марко Асенсио

Во время поединка Реал – Алавес камера зафиксировала Гарета Бейла, который задремал на скамейке запасных, сообщает Marca.

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Валлиец натянул защитную маску на лицо, закрыв ею глаза, что свидетельствует о полном безразличии игрока к делам на поле. Добавим, что Реал одолел Алавес (2:0) и еще больше приблизился к чемпионству в Испании.

К слову, Бейл провел лишь 20 матчей в текущем сезоне за Реал, записав в свой актив 2 гола и 3 ассиста.

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Реал Мадрид - Алавес Гарет Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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