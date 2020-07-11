Бейл задремал на матче Реала – шокирующая фотография

Вингер Реала Гарет Бейл снова потряс своим поведением, продемонстрировав свое безразличие к клубу.

Во время поединка Реал – Алавес камера зафиксировала Гарета Бейла, который задремал на скамейке запасных, сообщает Marca.

Реал – Алавес – 2:0 – видео голов и обзор матча

Валлиец натянул защитную маску на лицо, закрыв ею глаза, что свидетельствует о полном безразличии игрока к делам на поле. Добавим, что Реал одолел Алавес (2:0) и еще больше приблизился к чемпионству в Испании.

К слову, Бейл провел лишь 20 матчей в текущем сезоне за Реал, записав в свой актив 2 гола и 3 ассиста.

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