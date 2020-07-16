Бейл зайшов надто далеко, – Бербатов

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Дімітар Бербатов прокоментував ексцентричну поведінку Гарета Бейла у складі Реала.

"Гарет знову потрапив у заголовки газет. Він вдає сплячого, дізнавшись, що не вийде на заміну в матчі з Гранадою. Він заходить занадто далеко, поводиться непрофесіонально і нешанобливо.

Реал може достроково розірвати контракт з Бейлом

Коли я це побачив, то не міг повірити. Мені подобається гра Гарета. Я розумію його біль, коли він сидить на лавці запасних, але таким чином поводитися не можна", – наводить слова Бербатова AS.

Нагадаємо, камери вже двічі зафіксували поведінку Гарета Бейла на лаві для запасних Реал – валлієць, вочевидь, не переживає за долю команди. В матчі проти Алавеса вінгер закривав обличчя захисною маскою, а в поєдинку проти Гранади розважався, вдаючи руками окуляри.

Реал втримав перемогу над Гранадою: мадридці граються з вогнем, сильний півзахист "бланкос" і корисний Бензема