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Бейл зайшов надто далеко, – Бербатов

19:52 - Читать на русском
Бейл зайшов надто далеко, – Бербатов
Гарет Бейл / EFE

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Дімітар Бербатов прокоментував ексцентричну поведінку Гарета Бейла у складі Реала.

"Гарет знову потрапив у заголовки газет. Він вдає сплячого, дізнавшись, що не вийде на заміну в матчі з Гранадою. Він заходить занадто далеко, поводиться непрофесіонально і нешанобливо.

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Коли я це побачив, то не міг повірити. Мені подобається гра Гарета. Я розумію його біль, коли він сидить на лавці запасних, але таким чином поводитися не можна", – наводить слова Бербатова AS.

Нагадаємо, камери вже двічі зафіксували поведінку Гарета Бейла на лаві для запасних Реал – валлієць, вочевидь, не переживає за долю команди. В матчі проти Алавеса вінгер закривав обличчя захисною маскою, а в поєдинку проти Гранади розважався, вдаючи руками окуляри.

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Теги
Іспанія Гарет Гарет Бейл Дімітар Дімітар Бербатов Реал Мадрид Реал Мадрид
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