Реал Мадрид в тяжелейшем матче удержал выездную победу над Гранадой

Гранада в заключительном матче 36-го тура Ла Лиги дала бой мадридскому Реалу, но отобрать очки у "сливочных" не смогла (1:2).

Барселона после победы над Вальядолидом снова приблизилась к Реалу на расстояние одного очка, поэтому мадридцам на выезде в Гранаде нужно было побеждать. Конечно же, "бланкос" были фаворитами встречи, а тут ещё и Карвахаль с Рамосом вернулись в основу из дисквалификаций. Планировалось, что для подопечных Зинедина Зидана матч станет увеселительной прогулкой.

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В первой половине первого тайма так и было. "Сливочные" сразу же захватили инициативу и не стали затягивать с голами: на 5-й минуте Иско мощно пробил с дистанции под дальнюю штангу, заставив Руя Силву вступать в игру, а уже на 10-й счёт был открыт – это Менди получил передачу от Каземиро, обошел в штрафной Виктора Диаса и с острого угла зарядил под перекладину. На 16-й же гости раскатали шикарную контратаку: Модрич обыгрался с Иско в центре и выкатил пас на левый фланг Бензема, а тот вошел на край штрафной, качнул Виктора Диаса и пробил в дальний угол – 0:2. Казалось, что это начало разгрома.

Впрочем, Реал неожиданно остановился, а Гранада уже на 21-й минуте едва не отыграла один гол усилиями Фернандеса, который летел на замыкание высокой подачи – Куртуа в последний момент вынес её. Гости в ответ забрали мяч и провели несколько атак без острого завершения, огрызнувшись одним заблокированным и одним неточным дальним ударом Карвахаля. За это "сливочных" едва не наказали на 36-й минуте, когда Азиз навесил на линию вратарской, а Дуарте пробил затылком в нижний угол – Куртуа спас Реал! Наказание за расточительность могло прилететь на 43-й и 44-й минутах: сначала Бензема мощно выстрелил под перекладину (сейв Силвы), а затем Иско пробил с отскока из центра штрафной – Санчес бросился под мяч! В конце концов, на перерыв команды ушли при счёте 0:2 в пользу мадридцев.

Второй тайм неожиданно начался с быстрого гола Гранады, который случился благодаря обрезке Каземиро на 50-й минуте. Эррера перехватил мяч и отдал разрезную передачу на Мачиса, а тот вошел в штрафную и покатил между ног Куртуа – 1:2! Ещё через две минуты сравнять счёт мог Пуертас, получивший подачу со стандарта от Вико и пробивший с разворота в дальний верхний угол – над перекладиной! Андалусийцы откровенно прижали Реал, что на 60-й минуте едва не вылилось в гол Мачиса в касание после прострела Пуертаса – мяч прошел мимо ворот.

Зинедин Зидан на 64-й минуте снял Иско с Вальверде, бросив в бой Родриго с Асенсио. На некоторое время игру удалось выровнять – у Гранады до последней десятиминутки был лишь перспективный штрафной с близкой дистанции, однако Мачис прямым ударом с него направил мяч на трибуны. Горячее стало в концовке: на 80-й минуте у ворот Куртуа случилась паническая суета с фолом в атаке, а на 85-й Антонин пробил из пределов штрафной, заставив Тибо парировать перед собой – на добивание полетел Азиз, но Рамос вынес мяч с линии ворот! Ещё через три минуты Жил Диаш замыкал подачу ударом мимо ворот, а в компенсированное время Монторро головой пробил выше. В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжелейшую победу "сливочных".

Таким образом, Реал набрал 83 очка в турнирной таблице, восстановив гандикап над Барселоной в четыре зачётных балла за два тура до конца чемпионата. Гранада, имея в активе 50 пунктов, держится на десятой позиции.

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